La scuola in costruzione | Il cantiere ora risulta fermo

"Siamo settembre non c’è il minimo segno che il cantiere della scuola stia effettivamente lavorando". A puntare il dito è Manola Guazzini (Gruppo Misto). Il nodo è la nuova scuola di Ponte a Elsa. Così Guazzini ha presentato un’interpellanza al sindaco Giglioli nella quale chiede "quali siano i tempi previsti per il completamento dei lavori e se sia possibile prevedere una inaugurazione della scuola in tempi utili per l’anno scolastico 2026-2027". Guazzini vuol sapere anche se gli interventi previsti sulle fognature della frazione di Ponte a Elsa comporteranno ulteriori ritardi e "se non si ritenga indispensabile assumere misure straordinarie per controllare l’esecuzione dei lavori e controllarne i tempi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Chiusa e poi demolita per l'amianto: dopo 10 anni inizia la costruzione della nuova scuola
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VERDI A CORRIDONIA, SI VA VERSO L’AVVIO DEI LAVORI Dopo un lungo iter iniziato nel 2019 si va finalmente verso l'avvio dei lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia di Via Verdi. La vicenda aveva vi - facebook.com Vai su Facebook
Striano ottiene maxi finanziamento scuola nuova D’Avino - La Regione Campania, nell’ambito del programma “Scuola Viva in Cantiere”, ha dichiarato finanziabile la costruzione del nuovo edificio scolastico per l’Istituto Comprensivo A. Lo riporta agro24.it