La scuola in costruzione | Il cantiere ora risulta fermo

"Siamo settembre non c’è il minimo segno che il cantiere della scuola stia effettivamente lavorando". A puntare il dito è Manola Guazzini (Gruppo Misto). Il nodo è la nuova scuola di Ponte a Elsa. Così Guazzini ha presentato un’interpellanza al sindaco Giglioli nella quale chiede "quali siano i tempi previsti per il completamento dei lavori e se sia possibile prevedere una inaugurazione della scuola in tempi utili per l’anno scolastico 2026-2027". Guazzini vuol sapere anche se gli interventi previsti sulle fognature della frazione di Ponte a Elsa comporteranno ulteriori ritardi e "se non si ritenga indispensabile assumere misure straordinarie per controllare l’esecuzione dei lavori e controllarne i tempi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

