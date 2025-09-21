La sanità pubblica italiana sta affrontando una delle sfide più complesse della sua storia. L’ articolo 32 della Costituzione stabilisce che la salute è un diritto fondamentale, sia individuale sia collettivo. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa tutela è stata messa alla prova da tagli, frammentazioni regionali e dall’aumento progressivo del ruolo del privato. Oggi, chi può permetterselo accede a cure più rapide e complete, mentre chi non ha mezzi economici spesso si trova a dover aspettare settimane o mesi per prestazioni essenziali. Le liste d’attesa sono uno dei simboli più chiari di questa deriva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sanità pubblica può riprendersi, a patto che tutti facciano la loro parte