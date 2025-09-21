La Roma conquista il derby della capitale
La Roma ha conquistato oggi una vittoria pesantissima nel derby della Capitale, imponendosi 1-0 sulla Lazio all’Olimpico. Un successo che vale molto più dei tre punti in classifica, perché restituisce entusiasmo a un ambiente che attendeva un segnale forte e rilancia la squadra giallorossa nella corsa alle posizioni di vertice. A decidere la sfida è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il derby della Capitale alla Roma, decide Lorenzo Pellegrini
Alla Roma il derby della Capitale: la Lazio sconfitta 1-0 - Decide la rete al 38' di Lorenzo Pellegrini, alla sua prima