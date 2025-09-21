La Robur fa festa con Nardi e Lipari Il Poggibonsi paga il ‘rosso’ a Gonzi
SIENA 2 POGGIBONSI 0 SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni (27’t Bellavigna); Tosini (27’st Ciofi), Barbera (44’st Rossi), Vlahovic, Vari (44’st Locontr); Nardi (30’t Giannetti), Lipari; Noccioli. Panchina: Paolucci, Lapadatovic, Lucas, Ronchi. Allenatore Lelli. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Borri L. (7’st Di Martino), Borri F. (29’st Kean), Borghi; El Dib, Corzani, Ndiaye (10’t Corcione), Biagiotti (28’pt Ciacci), Gonzi; Boriosi, Pippi (33’pt Nobile). Panchina: Baracco, Boduri, Bruni, Pruszko. Allenatore Barontini. Arbitro Giannì di Reggio Emilia (Apollaro-Sintini). Reti: 44’pt Nardi, 39’st Lipari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: robur - festa
Robur: festa al 90’. Nardi dal dischetto decide il derby. Il Poggibonsi si illude con Boriosi e poi viene superato
Festa e basket al X° "Memorial Biganzoli": in campo Robur Et Fides, Varese basketball, Gazzada e ProgettO Ma.Go Appuntamento per sabato 20 e domenica 21 settembre al Campus di via Pirandello per la manifestazione in memoria dello storico Tea - facebook.com Vai su Facebook
La Robur fa festa con Nardi e Lipari. Il Poggibonsi paga il ‘rosso’ a Gonzi; La Robur si presenta ai tifosi: festa allo stadio Franchi; Notizie sport di Siena di oggi - Siena.
Robur: festa al 90’. Nardi dal dischetto decide il derby. Il Poggibonsi si illude con Boriosi e poi viene superato - 1): Micheilan; Conti, Somma, Cavallari; Barbera, Masini (20’t Vlahovic); Tosini (39’t Ciofi), Lucas, Nardi, Vari (39’t ... msn.com scrive