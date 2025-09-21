La rinascita degli oratori | Frequentati da migliaia di ragazzi il divertimento avvicina alla fede

Mentre i presidenti di quartiere cesenati invocano luoghi di aggregazione per i giovani contro dispersione e dipendenze, sarebbe utile a tutti – per tirarsi su il morale – un open day in alcuni oratori diocesani, ambiti di crescita educativa che pullulano di attività comunitarie per i ragazzi e per tutte le fasce d’età. Ciò non avviene in tutte e 87 le parrocchie, ma neanche in poche. Conta molto il prete. A Villachiaviche e Gattolino, ad esempio, l’amatissimo parroco don Daniele Bosi sta dando un impulso straordinario alle opere in una comunità parrocchiale di centinaia di persone, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti e anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

