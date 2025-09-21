La Reggina non va oltre il pareggio sul campo della Vibonese

Reggiotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggina non è andata oltre il pareggio a reti inviolate sul campo della Vibonese nella 3^ giornata del campionato di serie D (girone I). Inizio propositivo degli amaranto, che pressano alti il portatore di palla. Di Grazia non trova il guizzo risolutivo sul traversone dalla destra di Gatto. Al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reggina - oltre

Nuovo sbarco a Roccella Ionica, oltre 50 migranti soccorsi al largo della costa reggina

La Reggina non va oltre il pareggio sul campo della Vibonese; Ultimo atto in vista, poi chissà: oggi si gioca Reggina-Scafatese; La Juventus non va oltre il pareggio contro la Reggiana: alla Continassa finisce 2-2, la sintesi del match.

reggina oltre pareggio campoReggina: la vittoria contro la Nissa vale più di tre punti - Si cercava l’immediato riscatto, è arrivata la vittoria su una diretta concorrente come la Nissa e con una prestazione sicuramente migliore rispetto all’esordio in campionato. citynow.it scrive

Reggina sconfitta all'esordio: il Castrumfavara si impone 2-1 [HIGHLIGHTS] - Parte con il piede sbagliato il campionato della Reggina, che al “Bruccoleri” di Favara cade 2- Secondo reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Reggina Oltre Pareggio Campo