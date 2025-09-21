La Reggina non va oltre il pareggio sul campo della Vibonese
La Reggina non è andata oltre il pareggio a reti inviolate sul campo della Vibonese nella 3^ giornata del campionato di serie D (girone I). Inizio propositivo degli amaranto, che pressano alti il portatore di palla. Di Grazia non trova il guizzo risolutivo sul traversone dalla destra di Gatto. Al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: reggina - oltre
Nuovo sbarco a Roccella Ionica, oltre 50 migranti soccorsi al largo della costa reggina
Reggina-Nissa, la prova di Ferraro, il giudizio di TuttoReggina: "Grandissimo lavoro oltre al gol" Tutto Reggina - Il Primo Sito Dedicato Alle Notizie in Amaranto - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Gatto torna alla Reggina dopo le esperienze alla Ternana e Lazio Il comunicato https://shorturl.at/QyAft - X Vai su X
La Reggina non va oltre il pareggio sul campo della Vibonese; Ultimo atto in vista, poi chissà: oggi si gioca Reggina-Scafatese; La Juventus non va oltre il pareggio contro la Reggiana: alla Continassa finisce 2-2, la sintesi del match.
Reggina: la vittoria contro la Nissa vale più di tre punti - Si cercava l’immediato riscatto, è arrivata la vittoria su una diretta concorrente come la Nissa e con una prestazione sicuramente migliore rispetto all’esordio in campionato. citynow.it scrive
Reggina sconfitta all'esordio: il Castrumfavara si impone 2-1 [HIGHLIGHTS] - Parte con il piede sbagliato il campionato della Reggina, che al “Bruccoleri” di Favara cade 2- Secondo reggiotv.it