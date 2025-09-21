LA PROMESSA URGENTE | Jana Ritorna Con Il Suo Bambino!

Scopri le rivelazioni del nuovo episodio de La Promessa: Jana riappare con un segreto, Catalina sceglie la libertà e Manuel affronta il suo destino. Un anno dopo: la Promessa si trasforma. Quando il tempo avanza di un anno, tutto cambia a La Promessa. Al palazzo, la tranquillità è solo apparente: dietro le pareti ornate si muovono passioni, decisioni radicali, segreti pronti a esplodere. Catalina e Adriano, ora sposati, progettano una nuova vita: apriranno un'azienda lontano dal palazzo, lontano anche dagli sguardi che pesano come catene. Nel frattempo Cruz è tornata, decisa a liberarsi di Leocadia che reclama l'affetto di Alonso, mentre Manuel lotta per riprendere il suo posto nel mondo dell'aviazione.

Don Ricardo arriva con una lettera urgente per Catalina... È di Pelayo. È fuggito! Non sposerà Catalina. Puntata 490 #lapromessaitalia #LaPromessa #lapromessaserietv #lapromessa #LaPromesa #lapromesa #catalina - facebook.com Vai su Facebook

