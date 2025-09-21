La Promessa anticipazioni shock | Petra ferita Vera lascia Lope
Nelle anticipazioni spagnole de La Promessa, Petra è vittima di un incidente drammatico. Tradimenti, addii e colpi di scena scuotono la tenuta. Scopri tutto quello che accadrà. Petra non se lo aspettava. Un passo falso, un attimo, e la sua vita cambia per sempre. L’incidente che la colpisce nei giardini de La Promessa non è solo fisico: è la miccia che fa esplodere tensioni, verità nascoste e legami pericolanti. Tutto parte da lì. Cristóbal, già provato da un rapporto turbolento con Petra, ora si trova davanti a una scelta: proteggerla o lasciarla andare? Le ferite che lei riporta non sono solo del corpo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
Anticipazioni La Promessa: Manuel organizza festa di fidanzamento con Jana dal 30 giugno al 6 luglio 2025
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025 dettagli nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni: arriva la resa dei conti, Jana rischia la vita • I nodi stanno per arrivare al pettine a La Promessa. La giovane moglie di Manuel rischierà seriamente di perdere la vita. - X Vai su X
La Promessa anticipazioni 17 agosto: decisione shock di Cruz sconvolge la servitù; La Promessa: anticipazioni ad lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio! Jana sposerà Manuel?; La promessa, le anticipazioni: Cruz minaccia Pia.
La Promessa, anticipazioni spagnole: Catalina viene cacciata, Petra è gravemente malata - Il barone Valladares allontana Catalina dalla tenuta, mentre il dottor Salazar visita Petra, aumenta la dose di farmaci e le prescrive assoluto riposo ... Scrive it.blastingnews.com
La Promessa, anticipazioni spagnole: Petra vittima di un incidente, Vera lascia Lope - I rapporti tra la governante e Cristobal restano tesi dopo l’incidente di Petra in giardino, mentre Samuel si prende cura di Maria ... Come scrive it.blastingnews.com