Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Santos affronta una verità sconvolgente che lo mette di fronte ad una realtà inaspettata. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la felicità di Pia con il maggiordomo scatena la gelosia di Petra, che decide di agire per destabilizzare Don Ricardo e la famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 settembre: Santos scopre il segreto che cambierà tutto