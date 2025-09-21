Nella puntata de La Promessa in onda il 22 settembre 2025 vedremo Petra confessare a Santos tutta la verità e il ragazzo aggredirà Don Ricardo. Tra padre e figlio ci saranno scintille. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell’episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità su sua madre e scatena il caos!