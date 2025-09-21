LA PRIMAVERA VOLA I rossoblù di Morrone fanno il colpaccio | 3-1 in casa della Juve
JUVENTUS 1 BOLOGNA 3 JUVENTUS: Nava; Rizzo (79’ Finocchiaro), De Brul (63’ Bamballi Gnikpingo), Van Aarle; Crapisto, Boufandar (68’ Lopez Comellas), Mazur (63’ Makiobo Makiobo), Contarini; Elimoghale (63’ Merola), Leone; Pugno. A disposizione: Huli, Keutgen, Verde, Durmisi, Djahl, Grelaud.? Allenatore: Padoin (Marchio in panchina) BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Toroc (68’ Jaku), Nordvall, Lai (86’ Krasniqi); Armanini (75’ Tonin); Ferrari (86’ Puukko), Bousnina (76’ Negri).? A disposizione: Franceschelli, Briguglio, Castillo, Zonta, Markovic, Sadiku.? Allenatore: Morrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: primavera - vola
Vola, #Lazio vola. Si gioca con la #Cremonese per il campionato di Primavera 1. - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, scelto il nuovo allenatore della Primavera: panchina affidata a Morrone - Il club rossoblù ha infatti comunicato che sulla panchina degli emiliani siederà Stefano Morrone. Da tuttomercatoweb.com