LA PRIMAVERA VOLA I rossoblù di Morrone fanno il colpaccio | 3-1 in casa della Juve

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JUVENTUS 1 BOLOGNA 3 JUVENTUS: Nava; Rizzo (79’ Finocchiaro), De Brul (63’ Bamballi Gnikpingo), Van Aarle; Crapisto, Boufandar (68’ Lopez Comellas), Mazur (63’ Makiobo Makiobo), Contarini; Elimoghale (63’ Merola), Leone; Pugno. A disposizione: Huli, Keutgen, Verde, Durmisi, Djahl, Grelaud.? Allenatore: Padoin (Marchio in panchina) BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Toroc (68’ Jaku), Nordvall, Lai (86’ Krasniqi); Armanini (75’ Tonin); Ferrari (86’ Puukko), Bousnina (76’ Negri).? A disposizione: Franceschelli, Briguglio, Castillo, Zonta, Markovic, Sadiku.? Allenatore: Morrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LA PRIMAVERA VOLA. I rossoblù di Morrone fanno il colpaccio: 3-1 in casa della Juve

