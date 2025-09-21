La prima nave da crociera per viaggiatori solitari | qual è e quanto costa

Siete dei viaggiatori solitari che non vogliono rinunciare a un'esperienza in crociera? Finalmente verrà inaugurata la nave pensata appositamente per voi: ecco gli itinerari e i prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prima - nave

Folgiero, nel 2026 prima nave Fincantieri con 'cervello' (2)

“Ho lasciato tutto per vivere su una nave da crociera. Non devo più fare il bucato e la spesa, e spendo meno di prima”: la nuova vita di Sharon Lane

L’impegno di Fincantieri. Resta ancorata ad Ancona. Qui la prima nave digitale e una alimentata a idrogeno

Gabriele D'Annunzio - La nave. Tragedia - Milano, Treves 1908 (ricercata prima edizione - bella legatura da amatore) - facebook.com Vai su Facebook

Navi da crociera al debutto nel 2025; Ecco la nave da Crociera Hamburg, i tedeschi alla scoperta di Ancona; Crociere, il boom continua nel 2025: nuovi viaggiatori, navi green e l’Italia al centro del Mediterraneo.

Norwegian Aqua, la prima nave da crociera con grandi spazi aperti: la manifattura è italiana - È un orgoglio italiano la nuova nave da crociera Aqua della Norwegian Cruise Line, uscita da Fincantieri a Mestre ed approdata a Lisbona (Portogallo) dove il 22 marzo 2025 è partita ufficialmente per ... Lo riporta quotidiano.net

Nasce la prima nave da crociera a idrogeno: è in costruzione al porto di Ancona - Ancona, 8 aprile 2025 — Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi, martedì 8 aprile, l’arrivo della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la ... Riporta ilrestodelcarlino.it