La pineta delle Acque Rosse piange 40mila alberi | piantati sei mesi fa e già morti
Doveva essere il fiore all'occhiello della riforestazione targata PNRR, un progetto di Città Metropolitana di Roma, ma la realtà parla di un fallimento "quasi totale". Nella pineta delle Acque Rosse di Ostia, area protetta all'interno della Riserva Naturale del litorale romano, il maxi-intervento da 2 milioni e 356mila euro di fondi pubblici sembra essersi trasformato in un boomerang ambientale. L'idea era semplice e ambiziosa, riportare in vita un'area degradata con 37.800 piante e 14.590 arbusti - tra cui frassino, acero, cerro e quercia, mentre tra gli arbusti la rosa canina, il mirto e il liburno tino- restituendo ossigeno e biodiversità al litorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ostia, incendio alla pineta delle Acque Rosse
Ostia, incendio nella pineta delle Acque Rosse: le fiamme lambiscono le abitazioni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/08/28/news/ostia_incendio_nella_pineta_delle_acque_rosse_le_fiamme_lambiscono_le_abitazioni-424813590/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
