La nuova vita di Fabio Elleri dai microchip all’uva | il mio vino a Formentera
Forlì, 21 settembre 2025 – A Formentera il suo vino si chiama ‘ Brisa del mar ’ (letteralmente, ‘brezza marina’), ma il ‘mar’ cui l’etichetta fa riferimento non è certo quello iberico – la parte di Mediterraneo che bagna, appunto, l’arcipelago delle Baleari – ma il nostro Adriatico. Già, perché il produttore di questo bianco fermo, fresco, composto al 70% da malvasia e al 30% da trebbiano, si chiama Fabio ‘Spok’ Elleri ed è un viticoltore di Rio dei Cozzi, a Castrocaro Terme e Terra del Sole, con una passione per i vitigni autoctoni e ‘dimenticati’. Elleri, com’è approdato, con le sue bottiglie, nel paradiso delle Baleari? “Grazie a un conterraneo, il forlivese Enrico Fantini, che a Formentera gestisce il chiringuito ‘Amar’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
