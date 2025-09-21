La nuova funzione di WhatsApp per evitarti brutte figure è in fase di test anche per iPhone | come usarla
Dopo il lancio su Android, la nuova funzione Remind me arriva anche nell'ultimo aggiornamento iOS per iPhone, anche se è ancora in fase sperimentale: come utilizzarla per non dimenticare più di rispondere ai messaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nuova - funzione
Ancora novità per i bancomat, la nuova funzione fa impazzire gli utenti
Gemini guadagna la nuova icona “arcobaleno” e attende la funzione “Chat Temporanea”
GUADAGNI CON WHATSAPP: ufficiale, 2000 euro se aggiorni la nuova funzione I Lo stanno facendo tutti
Lega Nazionale Dilettanti: al via la nuova funzione censimento calciatrici/calciatori - facebook.com Vai su Facebook
Apple ha lanciato una nuova funzione sui propri dispositivi: grazie all’Ai, gli AirPods riusciranno a tradurre in tempo reale le conversazioni. Ma questa funzione non sarà disponibile in Europa! Un motivo in più per rivedere l’intero regolamento sul mercato digit - X Vai su X
La nuova funzione di WhatsApp per evitarti brutte figure è in fase di test anche per iPhone: come usarla; Conosci già questo trucco WhatsApp per usare il blocco veloce?.
La nuova funzione di WhatsApp per evitarti brutte figure è in fase di test anche per iPhone: come usarla - Dopo il lancio su Android, la nuova funzione Remind me arriva anche nell'ultimo aggiornamento iOS per iPhone, anche se è ancora in fase sperimentale ... Come scrive fanpage.it
WhatsApp lancia la funzione definitiva per i più distratti - L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp presenta una funzione che tornerà molto utile agli utenti più distratti. Riporta money.it