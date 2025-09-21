L’Italia porta a casa per la sesta volta, la terza su doppietta biennale, la Billie Jean King Cup. L’edizione 2025 è azzurra dopo che Jasmine Paolini batte per la prima volta in carriera Jessica Pegula. 6-4 6-2 il punteggio di quello che diventa l’ultimo match di quest’anno a Shenzhen. Ed è un confronto che completa anche l’incredibile settimana della toscana. Stavolta basta un’ora e 24 minuti, dopo tante rimonte e altrettanti brividi nei quarti e in semifinale. Il tutto mentre in panchina parte la festa diretta verso il campo con tricolori annessi. Fin dai primi game si comprende il tipo di situazione che può verificarsi nell’intero match: alta qualità, tanto tentativo di mettersi pressione a vicenda da fondo e conseguente necessità di alzare ogni volta di più il livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

LA NUOVA ETÀ DELL'ORO! L'uragano Jasmine Paolini travolge Pegula e regala all'Italia la seconda BJK Cup consecutiva: campionesse del mondo!