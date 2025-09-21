La notte nel cuore martedì cancellato dal palinsesto d’autunno | ecco la strategia di Canale 5

Il martedì esce dall’equazione e La notte nel cuore si concentra su un solo appuntamento a settimana: la domenica in prime time, con partenza indicativa attorno alle 21:30. La mossa punta a proteggere gli ascolti, ridurre gli slittamenti e dare al pubblico un orario chiaro, evitando la controprogrammazione pesante dei feriali tra calcio, talent e speciali. Il ragionamento è industriale prima che editoriale: il martedì autunnale è un campo minato e raddoppiare la serie avrebbe diluito la curva, costringendo a comprimere gli snodi narrativi o a spezzarli con break più invasivi. Concentrando l’appuntamento alla domenica, la rete valorizza la durata reale della puntata e mantiene la progressione emotiva dove rende di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it