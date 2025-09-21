La notte nel cuore martedì cancellato dal palinsesto d’autunno | ecco la strategia di Canale 5
Il martedì esce dall’equazione e La notte nel cuore si concentra su un solo appuntamento a settimana: la domenica in prime time, con partenza indicativa attorno alle 21:30. La mossa punta a proteggere gli ascolti, ridurre gli slittamenti e dare al pubblico un orario chiaro, evitando la controprogrammazione pesante dei feriali tra calcio, talent e speciali. Il ragionamento è industriale prima che editoriale: il martedì autunnale è un campo minato e raddoppiare la serie avrebbe diluito la curva, costringendo a comprimere gli snodi narrativi o a spezzarli con break più invasivi. Concentrando l’appuntamento alla domenica, la rete valorizza la durata reale della puntata e mantiene la progressione emotiva dove rende di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Serena notte – Sabato 20 settembre “La pace nasce da un cuore che si apre all’amore di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude con i suoi gesti, le sue gioie e le sue fatiche. Ogni momento, anche il più piccolo, è stato accolto dallo sguardo del Signore. - facebook.com Vai su Facebook
17 sett 1951 Ancora oggi risuonano nel mio cuore le tue ultime parole.Avevo 8 anni ma mi facesti chiamare nella notte al tuo letto e mi dicesti:”Sii buono e forte.Di là potrò fare per te molto di più di quanto ho potuto di qua.”E subito dopo mi hai baciato e te ne s - X Vai su X
La notte nel cuore, stop di Mediaset, appuntamento cancellato: cosa sta accadendo - Mediaset stoppa la soap con Sumru, Melek e Nuh: appuntamento cancellato. Segnala msn.com
La notte nel cuore, cambio programmazione: cancellata la doppia puntata dal 16 settembre - Cambio programmazione per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5 a partire da martedì 16 settembre. Secondo it.blastingnews.com