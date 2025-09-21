. Questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 18esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sevilay viene portata da Nuh nella villa di Tahsin. Qui, parla apertamente con Melek e le due ragazze si mostrano già molto affezionate. Sevilay e Nuh vanno prima dall’avvocato e poi nella casa in montagna di Tahsin. Hikmet e Esat fanno irruzione con uomini armati nella villa di Tahsin per portare via Sevilay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 18esima puntata