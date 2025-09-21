Due grandi rivelazioni scuotono La notte nel cuore nella puntata in onda stasera su Canale 5: con i Sansalan sotto shock, la gioia di Nuh e Melek non è però destinata a durare Incurante della prima fiction inedita della stagione a farle concorrenza su Rai 1, La notte nel cuore torna nella prima serata di domenica 21 settembre su Canale 5 con una puntata che si prospetta ricca di d'azione e di pathos, dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Cosa era successo nell'ultimo episodio Domenica 14 settembre la soap turca aveva portato gli spettatori nel difficile rapporto che ormai si è instaurato tra Cihan e Melek: lui non accetta che lei gli abbia nascosto la sua gravidanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre: le rivelazioni di Tahsin lasciano tutti senza parole