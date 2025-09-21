La notte nel cuore guida completa dal 22 al 28 settembre | quando inizia davvero e a che ora finisce
Nella settimana 22–28 settembre La notte nel cuore non raddoppia e presidia la domenica in prime time su Canale 5. L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre con inizio attorno alle 21:40 e chiusura intorno alle 24:00; a seguire va in onda Pressing in seconda serata. Prima della fiction, l’access è affidato a Paperissima Sprint (fascia 20:35–20:45 circa), che accompagna il pubblico fino all’avvio della serata. Da lunedì 22 a sabato 27 settembre non sono previsti episodi in prima serata: il martedì resta libero dalla fiction, sostituito dagli show autunnali di rete, così da evitare controprogrammazione pesante e slittamenti che spezzano la visione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Serena notte – Sabato 20 settembre “La pace nasce da un cuore che si apre all’amore di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude con i suoi gesti, le sue gioie e le sue fatiche. Ogni momento, anche il più piccolo, è stato accolto dallo sguardo del Signore. - facebook.com Vai su Facebook
17 sett 1951 Ancora oggi risuonano nel mio cuore le tue ultime parole.Avevo 8 anni ma mi facesti chiamare nella notte al tuo letto e mi dicesti:”Sii buono e forte.Di là potrò fare per te molto di più di quanto ho potuto di qua.”E subito dopo mi hai baciato e te ne s - X Vai su X
Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: La Notte nel Cuore guida col 15.7%, Màkari (in replica) si ferma al 12.4%, bene Sarabanda, flop...; Cosa vedere stasera 27 giugno: la guida tv completa per venerdì sera; Programmi tv stasera 22 giugno 2025: la guida completa alla domenica sera.
La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 21 settembre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà nei nuovi episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 21 settembre nel serale di Canale 5? Si legge su superguidatv.it
“La Notte nel Cuore”, la trama della puntata del 14 settembre 2025 - Le trame della prima stagione de “La Notte nel Cuore”, la nuova dizi turca ambientata in Cappadocia in onda su Canale 5 in prima serata domenica 14 settembre alle 21. Come scrive sorrisi.com