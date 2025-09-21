La notte nel cuore guida completa dal 22 al 28 settembre | quando inizia davvero e a che ora finisce

Nella settimana 22–28 settembre La notte nel cuore non raddoppia e presidia la domenica in prime time su Canale 5. L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre con inizio attorno alle 21:40 e chiusura intorno alle 24:00; a seguire va in onda Pressing in seconda serata. Prima della fiction, l’access è affidato a Paperissima Sprint (fascia 20:35–20:45 circa), che accompagna il pubblico fino all’avvio della serata. Da lunedì 22 a sabato 27 settembre non sono previsti episodi in prima serata: il martedì resta libero dalla fiction, sostituito dagli show autunnali di rete, così da evitare controprogrammazione pesante e slittamenti che spezzano la visione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it