La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Hikmet nei guai | tenta di uccidere Melek!

Uominiedonnenews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Notte Nel Cuore Hikmet perde il controllo e scatena il caos: tra incidenti, vendette e verità scioccanti, la sua vita si trasforma in un inferno. Scopri cosa accadrà. Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet si trasformerà in una vera e propria mina vagante. Il suo obiettivo? Distruggere Melek, Sevilay e chiunque osi ostacolarla. Dopo aver scoperto che Melek aspetta un figlio da Cihan, la donna architetta un piano agghiacciante: provocare un incidente d’auto per mettere fine alla gravidanza. Ma qualcosa non andrà come previsto. Con la complicità di Esat e l’aiuto di un’auto rubata, Hikmet costringe suo nipote a speronare la macchina di Melek. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

la notte nel cuore anticipazioni turche hikmet nei guai tenta di uccidere melek

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Hikmet nei guai: tenta di uccidere Melek!

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru; La Notte nel Cuore, anticipazioni turche: si consuma un omicidio; La notte nel cuore, anticipazioni 21 settembre: Melek rapita da uomini armati, Tahsin svela la verità a Sumru.

notte cuore anticipazioni turcheLa notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 18esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 18esima puntata. Secondo tpi.it

La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 21 settembre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà nei nuovi episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 21 settembre nel serale di Canale 5? Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Turche