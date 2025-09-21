La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Hikmet nei guai | tenta di uccidere Melek!

La Notte Nel Cuore Hikmet perde il controllo e scatena il caos: tra incidenti, vendette e verità scioccanti, la sua vita si trasforma in un inferno. Scopri cosa accadrà. Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet si trasformerà in una vera e propria mina vagante. Il suo obiettivo? Distruggere Melek, Sevilay e chiunque osi ostacolarla. Dopo aver scoperto che Melek aspetta un figlio da Cihan, la donna architetta un piano agghiacciante: provocare un incidente d’auto per mettere fine alla gravidanza. Ma qualcosa non andrà come previsto. Con la complicità di Esat e l’aiuto di un’auto rubata, Hikmet costringe suo nipote a speronare la macchina di Melek. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

