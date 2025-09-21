la notte nel cuore anticipazioni puntate del 21 settembre della soap turca di canale 5

Dopo la cancellazione degli appuntamenti del martedì sera, la soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 21 settembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:42 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Melek verrà rapita da due uomini armati. mentre Tahsin sarà finalmente sincero con Sumru. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 21 settembre: Melek rapita. Nuh accompagna Sevilay nella residenza di Tahsin, dove le due donne fanno la conoscenza di Melek: tra loro nasce subito un forte senso di comprensione reciproca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

