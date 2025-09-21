La Notte nel Cuore anticipazioni diciannovesima puntata di domenica 28 settembre 2025
Nonostante i numerosi tentativi di riappacificazione, Melek non ne vuole proprio sapere di perdonare Cihan per tutto quello che le ha fatto. Proprio per questo, nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda domenica 28 settembre in prima serata su Canale 5, la ragazza non permette all’uomo di presenziare alla prima ecografia del loro bambino e gli ribadisce che lo crescerà da sola insieme al fratello gemello Nuh. Ecco le anticipazioni. . Melek non perdona Cihan. 1×51: Sevilay e Melek sono intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Serena notte – Sabato 20 settembre “La pace nasce da un cuore che si apre all’amore di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude con i suoi gesti, le sue gioie e le sue fatiche. Ogni momento, anche il più piccolo, è stato accolto dallo sguardo del Signore. - facebook.com Vai su Facebook
'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', serata finale per la musica cult: gli ospiti di stasera e la scaletta; Tradimento, anticipazioni 19 settembre: Serra muore, Azra scopre che a ucciderla è stata Ipek ma nasconde le prove; Tradimento, puntate dal 19 al 25 maggio: le anticipazioni.
La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre: le rivelazioni di Tahsin lasciano tutti senza parole - Due grandi rivelazioni scuotono La notte nel cuore nella puntata in onda stasera su Canale 5: con i Sansalan sotto shock, la gioia di Nuh e Melek non è però destinata a durare ... Scrive movieplayer.it
La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre: Melek in pericolo di vita, Cihan trova Esat - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 27 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Segnala fanpage.it