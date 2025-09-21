la notte nel cuore anticipazioni diciannovesima puntata di domenica 28 settembre 2025

Nonostante i numerosi tentativi di riappacificazione, Melek non ne vuole proprio sapere di perdonare Cihan per tutto quello che le ha fatto. Proprio per questo, nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda domenica 28 settembre in prima serata su Canale 5, la ragazza non permette all’uomo di presenziare alla prima ecografia del loro bambino e gli ribadisce che lo crescerà da sola insieme al fratello gemello Nuh. Ecco le anticipazioni. . Melek non perdona Cihan. 1×51: Sevilay e Melek sono intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

