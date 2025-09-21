La Notte dei Ricercatori L’Università apre i cortili tra esperimenti e incontri dedicati alla Scienza

Coinvolgere i cittadini alla scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo svolto nel costruire il futuro della società. Per questo “Sharper 2025: per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici“ ha organizzato oltre 800 eventi in 15 città di 9 regioni, con 1.500 ricercatori e più di 200 partner. Pavia partecipa con un’intera settimana di eventi, da oggi a lunedì 29, durante la quale i ricercatori invaderanno la città e i cortili dell’Università con laboratori ed esperimenti, giochi e quiz, incontri scientifici e pillole di scienza, mostre e visite guidate. Cuore della manifestazione sarà “Scienza in cortile“ di venerdì 26, quando dalle 14 fino a mezzanotte l’Università aprirà i suoi cortili per una giornata di esperimenti e applicazioni di diverse discipline scientifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

