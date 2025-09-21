La Notte bianca dello sport riempie strade e piazze
Oltre 150 stand di associazioni hanno trasformato ieri, per la terza edizione consecutiva della Notte Bianca dello Sport, il centro storico di Pisa in una grande palestra a cielo aperto. Un numero cresciuto rispetto all’anno scorso, con una varietà sempre più ampia di discipline sportive da provare. Un’edizione ricca di novità, come il palco in piazza Garibaldi e il campo polivalente in piazza XX Settembre. "Le associazioni hanno voglia e la missione importante è quella di promuovere non solo lo sport ma anche tutto l’associazionismo che vi ruota intorno – ha detto l’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
NOTTE BIANCA - SALITA ALLA TORRE CIVICA Domenica 21 Settembre 2025 Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Piazza Matteotti - Canneto Sull'Oglio (Mantova) Unisciti a noi per una giornata di svago e scoperte! In occasione della Notte Bianca, vie - facebook.com Vai su Facebook
Sora – Grande successo per la Notte Bianca dello Sport, i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale - La kermesse, dedicata allo sport, alla salute, all’inclusione ed al benessere, sabato scorso, ha animato il centro cittadino con entusiasmo, ampia partecipazione e forte spirito di comunità ... Secondo tunews24.it
Grande successo per la terza edizione della “Notte bianca dello sport” - Grande successo e pubblico numeroso in piazza XX Settembre e nell’intero centro storico della cittadina del Chiese per la terza edizione della ... Lo riporta vocedimantova.it