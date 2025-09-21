La Notte bianca dello sport riempie strade e piazze

Oltre 150 stand di associazioni hanno trasformato ieri, per la terza edizione consecutiva della Notte Bianca dello Sport, il centro storico di Pisa in una grande palestra a cielo aperto. Un numero cresciuto rispetto all’anno scorso, con una varietà sempre più ampia di discipline sportive da provare. Un’edizione ricca di novità, come il palco in piazza Garibaldi e il campo polivalente in piazza XX Settembre. "Le associazioni hanno voglia e la missione importante è quella di promuovere non solo lo sport ma anche tutto l’associazionismo che vi ruota intorno – ha detto l’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

