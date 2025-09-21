La Nord d’accordo con Chivu | ecco lo striscione fuori San Siro – FOTO

Durante la conferenza stampa di ieri, l’allenatore nerazzurro Chivu aveva lanciato un chiaro messaggio, sottolineando come la squadra abbia bisogno del sostegno della propria tifoseria: “ Questi ragazzi hanno bisogno di una curva che li sostenga”. Un appello diretto, che non è rimasto inascoltato. Questa sera all’esterno di San Siro è apparso uno striscione firmato dalla Curva Nord, cuore pulsante del tifo interista, con un messaggio tanto semplice quanto eloquente: “ Società, questa è la mentalità”. Lo striscione non è soltanto un attestato di vicinanza a Chivu, ma suona anche come un invito esplicito alla società. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it