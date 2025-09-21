La musica riparte dal FolkClub un autunno di ritorni e scoperte | si comincia con gli Avion Travel

La musica riparte dal FolkClub: un autunno di grandi ritorni e scoperte TORINO - Lo storico FolkClub di via Perrone si prepara a inaugurare la sua XXXVII stagione di concerti, confermando il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana ed europea. Un cartellone ricco di appuntamenti che, come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La musica riparte dal FolkClub, un autunno di ritorni e scoperte: si comincia con gli Avion Travel; Svelata la prima parte della stagione numero 37 del Folk Club di Torino, senza confini tra tradizioni, innovazione e grandi ritorni.

Riparte la musica d’autore al Folkclub, gli Avion Travel inaugurano il 2 ottobre - È stata presentata ieri la prossima stagione del Folkclub, presidio cittadino della musica d’autore resistente alle intemperie. Si legge su torino.repubblica.it

Tradizione in movimento: l'autunno di Music Concentus tra musica, arte e spiritualità - La rassegna diretta da Fernando Fanutti e Simone Graziano riparte con il secondo capitolo della stagione presentando dal 25 settembre venti appuntamenti diffusi tra Firenze e la Toscana e quattro conc ... Segnala msn.com