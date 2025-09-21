Mancano quattro settimane, ma la marcia di avvicinamento all’edizione 118 della Mostra del Bitto è già iniziata, anche perché l’evento quest’anno sarà ancor più speciale, in omaggio alle Olimpiadi invernali 2026. Alle 10 di sabato 18 ottobre apriranno stand e bancarelle, inizieranno le degustazioni e i laboratori e tanto altro. La zona di Sant’Antonio, quanto il resto del centro cittadino, si vestiranno infatti anche dei colori dei cerchi olimpici per accompagnare idealmente i visitatori: la via olimpica sarà la centralissima via Vanoni, liberata dalle bancarelle proprio per lasciare spazio alla nuova scenografia, con il Bitto che corre verso il 2026, come recita lo slogan che introdurrà il programma ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Mostra del Bitto fa 118. Protagonista il formaggio