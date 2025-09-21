La Millegradini fa il pienone Bergamo si colora di verde fluo - Foto e video

21 set 2025

LA MANIFESTAZIONE. In tantissimi dalla mattinata di domenica 21 settembre. Code ai monumenti, un lungo fiume di persone a passeggio tra sport e cultura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

A Bergamo è già Millegradini: pienone in Città Alta - Foto e video

In tantissimi stanno partecipando e già nelle prime ore della camminata si segnalano le prime code ai musei e ai monumenti.

I Cuori Olimpici su "Millegradini". Decima tappa in vista dei Giochi - Nel week end la tradizionale camminata culturale alla 15ª edizione per scoprire luoghi solitamente non accessibili

