Ultima amichevole di una lunga pre season per la Note di Siena che oggi alle 18,30 attende l’Etrusca Basket San Miniato per la prima (ed appunto ultima) gara di pre campionato sul parquet amico. Sarà l’occasione per i tifosi biancoverdi di vedere all’opera i nuovi giocatori tra cui Simone Cerchiaro (nella foto), ala di 195 centimetri classe 2003, che è arrivato nella serata di venerdì. Cresciuto nel settore giovanile dell’Use Empoli, con cui ha disputato oltre che le categorie giovanili, per Cerchiaro anche tre stagioni senior tra C Silver e serie B Interregionale. Nell’ultima stagione ha giocato sempre in serie B Interregionale, con la maglia di Sistema Basket Pordenone, con cui ha giocato da protagonista i playoff per la promozione in B Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana attende San Miniato. Pannini: "Bellissimo tornare a casa"