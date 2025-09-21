La memoria torna a vivere Internati nei campi medaglie d’oro e silenzio | Non vollero piegarsi

Ai familiari di dieci cittadini internati, della provincia di Ferrara, consegnate le Medaglie d’Oro del presidente della Repubblica. Nella giornata di ieri si è svolta la ‘giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale ’. Nella sede della Prefettura si è tenuto il momento solenne della consegna delle medaglie alla memoria, alla presenza di autorità civili, militari e religiosi con l’arcivescovo monsignr Gian Carlo Perego. La cerimonia è stata coordinata dal prefetto Massimo Marchesiello che in apertura ha ricordato come è stata istituita questa giornata nazionale del 20 settembre, in memoria degli italiani internati dopo l’8 settembre 1943. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La memoria torna a vivere. Internati nei campi, medaglie d’oro e silenzio: "Non vollero piegarsi"

La memoria torna a vivere. Internati nei campi, medaglie d’oro e silenzio: "Non vollero piegarsi" - I riconoscimenti sono stati consegnati a figli e nipoti, grande la commozione "Non tradire la propria coscienza ha significato pagare un prezzo altissimo". Scrive ilrestodelcarlino.it