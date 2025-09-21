La memoria corta della sinistra che si indigna per Meloni in Rai

L'apparizione, perché non può essere chiamata diversamente, di Giorgia Meloni in collegamento con Domenica In all'ora di pranzo ha fatto infuriare l'opposizione che ha sollevato ancora una volta il tema della propaganda. Il premier è stato davanti alle telecamere di Rai Uno per un tempo di circa un minuto mentre partecipava a Roma, al Tempio di Venere, all'iniziativa "Il pranzo della domenica", per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. Eppure, questo breve intervento per promuovere il Made in Italy, è stato oggetto di strepiti e lamenti con il tormentone di " TeleMeloni " Eppure in passato non si ricorda niente di simile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

