La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina | Festeggiamo ma non troppo so cos'è successo

De Giorgi ha gettato acqua sul fuoco dopo la vittoria schiacciante dell'Italia sull'Argentina che ha catapultato gli azzurri ai quarti di finale dei Mondiali: "Speciali ma non perfetti. Festeggiamo ma non troppo, io so cos'è successo." Il riferimento è al Pool della prima fase che non ha entusiasmato il ct. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lezione - giorgi

Giorgi e Catà, lezione-spettacolo dedicata alle Eroidi di Ovidio

Domani sera al Vecchio Faro vi aspetta un viaggio all'interno delle Eroidi, alla scoperta di 4 delle lettere d'amore delle eroine della mitologia greca immaginate e scritte dal poeta Ovidio: sarà una lezione-spettacolo di e con Cesare Catà e con Paola Giorgi e - facebook.com Vai su Facebook

La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina: Festeggiamo ma non troppo, so cos'è successo; La lezione di De Giorgi e Velasco, quando un capo sa dire: Ho sbagliato, scusate; Bernardi: De Giorgi e gli azzurri imparino da Velasco e le ragazze.

La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina: “Festeggiamo ma non troppo, so cos’è successo” - De Giorgi ha gettato acqua sul fuoco dopo la vittoria schiacciante dell'Italia sull'Argentina che ha catapultato gli azzurri ai quarti di finale dei Mondiali ... Come scrive fanpage.it

Mondiali volley: De Giorgi, 'oggi non perfetti ma splendidi' - E' la sintesi del ct dell'Italia di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria sull'Argentina che vale i quarti ai Mondiali. Riporta ansa.it