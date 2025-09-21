La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina | Festeggiamo ma non troppo so cos'è successo

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Giorgi ha gettato acqua sul fuoco dopo la vittoria schiacciante dell'Italia sull'Argentina che ha catapultato gli azzurri ai quarti di finale dei Mondiali: "Speciali ma non perfetti. Festeggiamo ma non troppo, io so cossuccesso." Il riferimento è al Pool della prima fase che non ha entusiasmato il ct. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lezione - giorgi

Giorgi e Catà, lezione-spettacolo dedicata alle Eroidi di Ovidio

La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina: Festeggiamo ma non troppo, so cos'è successo; La lezione di De Giorgi e Velasco, quando un capo sa dire: Ho sbagliato, scusate; Bernardi: De Giorgi e gli azzurri imparino da Velasco e le ragazze.

lezione de giorgi dopoLa lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina: “Festeggiamo ma non troppo, so cos’è successo” - De Giorgi ha gettato acqua sul fuoco dopo la vittoria schiacciante dell'Italia sull'Argentina che ha catapultato gli azzurri ai quarti di finale dei Mondiali ... Come scrive fanpage.it

lezione de giorgi dopoMondiali volley: De Giorgi, 'oggi non perfetti ma splendidi' - E' la sintesi del ct dell'Italia di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria sull'Argentina che vale i quarti ai Mondiali. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lezione De Giorgi Dopo