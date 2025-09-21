La lezione di Beppe Bergomi | Lo sport come palestra di vita

È stata una serata elegante e partecipata quella che venerdì ha animato gli spazi del Levante di Fano, dove si è svolto l’incontro dal titolo "Sport, palestra di vita. Oltre il talento: cosa ci insegna un campione", organizzato da IW Private Investments. Protagonista dell’appuntamento Giuseppe Bergomi, campione del mondo con la Nazionale nel 1982, affiancato dal manager Giuseppe Riccardi. Al loro fianco, per un saluto, il sindaco di Fano Luca Serfilippi e l’assessore allo sport Alberto Santorelli. "Lo sport salva tante persone, soprattutto i ragazzi – ha sottolineato Serfilippi –. È un’occasione di crescita che insegna il rispetto, la disciplina e la capacità di fare squadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

