La lezione del Covid-19 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sanitario internazionale Rsi

Un nuovo livello di allerta globale, un’Autorità nazionale per la sua attuazione, un nuovo coordinamento: tutti i dettagli del nuovo Regolamento sanitario internazionale (Rsi). È entrato in vigore nelle scorse ore il nuovo Regolamento sanitario internazionale (Rsi) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si tratta di un nuovo impegno globale alla cooperazione di fronte alle emergenze, plasmato dalle dure lezioni apprese dalla pandemia di Covid-19. – Notizie.com L’Rsi è una normativa globale che coinvolge 196 Paesi, inclusi tutti i 194 Stati che aderiscono all’Oms, sui diritti e sugli obblighi in relazione ai rischi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.com

