La Lega sannita in trasferta | folta delegazione a Pontida

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 1 minuto  Il Sannio presente con una folta delegazione a Pontida. Circa 40 i rappresentanti sanniti giunti sul pratone, capitanati dal dirigente nazionale Luigi Barone e dal segretario provinciale Luigi Bocchino. Con loro, tra gli altri, il sindaco di Pago Veiano e vice segretario provinciale Mauro De Ieso, il responsabile provinciale Sanità Fulvio Capece, del Lavoro Attilio Petrillo e dell’Organizzazione Cosimo Cairella.   “La nostra presenza non è solo testimonianza di militanza ma anche un impegno concreto per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la lega sannita in trasferta folta delegazione a pontida

© Anteprima24.it - La Lega sannita in trasferta: folta delegazione a Pontida

In questa notizia si parla di: lega - sannita

lega sannita trasferta foltaLa Lega sannita a Pontida nel weekend, Barone: “Le candidature alle regionali sono oggetto di attente valutazioni” - Anche la Lega del Sannio sarà presente con una propria delegazione al tradizionale raduno di Pontida. ntr24.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Lega Sannita Trasferta Folta