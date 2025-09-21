Tempo di lettura: 1 minuto Il Sannio presente con una folta delegazione a Pontida. Circa 40 i rappresentanti sanniti giunti sul pratone, capitanati dal dirigente nazionale Luigi Barone e dal segretario provinciale Luigi Bocchino. Con loro, tra gli altri, il sindaco di Pago Veiano e vice segretario provinciale Mauro De Ieso, il responsabile provinciale Sanità Fulvio Capece, del Lavoro Attilio Petrillo e dell’Organizzazione Cosimo Cairella. “La nostra presenza non è solo testimonianza di militanza ma anche un impegno concreto per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Lega sannita in trasferta: folta delegazione a Pontida