La Lega sannita in trasferta | folta delegazione a Pontida
Il Sannio presente con una folta delegazione a Pontida. Circa 40 i rappresentanti sanniti giunti sul pratone, capitanati dal dirigente nazionale Luigi Barone e dal segretario provinciale Luigi Bocchino. Con loro, tra gli altri, il sindaco di Pago Veiano e vice segretario provinciale Mauro De Ieso, il responsabile provinciale Sanità Fulvio Capece, del Lavoro Attilio Petrillo e dell'Organizzazione Cosimo Cairella. "La nostra presenza non è solo testimonianza di militanza ma anche un impegno concreto per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre comunità.
