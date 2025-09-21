La Juve frena il Napoli può diventare capolista

I piani di Conte per il match di domani col Pisa. La Juventus di Tudor non va oltre il pareggio contro il Verona, ne può . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - La Juve frena, il Napoli può diventare capolista

In questa notizia si parla di: juve - frena

Weah Juve, quale futuro per l’esterno americano? Il Marsiglia frena, nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi. Tutte le novità

Kolo Muani alla Juve, il nuovo ostacolo che frena i bianconeri: virata sul piano B

Kessié Juve: offerta dalla Premier League per il centrocampista. Qual è la difficoltà più grande che frena il suo ritorno in Serie A, tutti i dettagli

#Calcio #SerieA Netta vittoria per 3-0 del #Milan a Udine, doppietta di Pulisic e poi Fofana. Frena invece la #Juventus, solo 1-1 a Verona. Rimonta del #Bologna in casa contro il #Genoa, 2-1 segnato con un rigore molto discusso all'ottavo minuto di recuper - facebook.com Vai su Facebook

#VeronaJuventus 1-1 19’ #Conceicao (JUV), 44’ #Orban (VER) #UdineseMilan 0-3 39’ #Pulisic (MIL), 46’ #Fofana (MIL), 53’ #Pulisic (MIL) Frena la #Juventus, che non va oltre il pari con il #Verona. Bene il #Milan, che inanella la terza vittoria di fila. - X Vai su X

Verona-Juventus 1-1 | ai bianconeri non basta Conceicao il Napoli ora può scappare.

Calcio, risultati e classifica. Juve frena, Napoli può scappare - Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona- Lo riporta sport.tiscali.it

Juve da Scudetto? Sabatini frena: “Ha tanto da fare prima di raggiungere Napoli e Inter” - Tramite il suo canale Youtube, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso il proprio giudizio sull’inizio di stagione della Juventus e sulle prospettive future dei bianconeri: “La ... Riporta tuttonapoli.net