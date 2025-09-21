La Juve frena il Napoli può diventare capolista

I piani di Conte per il match di domani col Pisa. La Juventus di Tudor non va oltre il pareggio contro il Verona, ne può . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Weah Juve, quale futuro per l’esterno americano? Il Marsiglia frena, nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi. Tutte le novità

Kolo Muani alla Juve, il nuovo ostacolo che frena i bianconeri: virata sul piano B

Kessié Juve: offerta dalla Premier League per il centrocampista. Qual è la difficoltà più grande che frena il suo ritorno in Serie A, tutti i dettagli

Verona-Juventus 1-1 | ai bianconeri non basta Conceicao il Napoli ora può scappare.

juve frena napoli pu242Calcio, risultati e classifica. Juve frena, Napoli può scappare - Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona- Lo riporta sport.tiscali.it

juve frena napoli pu242Juve da Scudetto? Sabatini frena: “Ha tanto da fare prima di raggiungere Napoli e Inter” - Tramite il suo canale Youtube, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso il proprio giudizio sull’inizio di stagione della Juventus e sulle prospettive future dei bianconeri: “La ... Riporta tuttonapoli.net

