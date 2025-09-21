La Juve contro gli arbitri dopo Verona Tudor | Due decisioni sbagliate è incredibile

Torino, 21 settembre 2025 – Iniziano le polemiche arbitrali. E sono già dure. E’ spesso lo sport del giorno dopo, la moviola, e alla Continassa non c’è pace per l’arbitraggio di Rapuano, e del Var Aureliano, in Verona-Juve. Nel mirino due episodi giudicati gravi dall’allenatore Igor Tudor. Il rigore per il presunto tocco punibile di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban in contrasto su Gatti. Il tecnico bianconero si è scagliato contro l’arbitro senza se e senza ma. Non è andato giù il pareggio del Bentegodi, che ha visto comunque una Juve stanca dopo la Champions, e stanno arrivando le prime critiche pubbliche per alcune decisione arbitrali molto discutibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

