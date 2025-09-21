La guerra ibrida | L’obiettivo di Mosca è creare incertezza

Quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’obiettivo è creare confusione, incertezza nell’opinione pubblica che non riesce più a distinguere la verità. Il generale Nicola Cristadoro è un analista militare ed esperto di ’guerra ibrida’. Un concetto spesso collegato alle attività russe in Europa, dalla propaganda agli attacchi hacker. Generale, che cos’è la ’guerra ibrida’? "Sono vere e proprie forme di combattimento che però non si svolgono sul campo di battaglia. Parliamo di operazioni di disturbo come sconfinamenti, sabotaggi, attacchi cyber nei quali si nasconde un’altra importante insidia". Quale sarebbe? "In presenza di uno sconfinamento o di un attacco cyber c’è sempre una narrazione e una contronarrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

