La grande mobilitazione per Gaza Anche gli studenti al corteo di Calenzano
FIRENZE Firenze si prepara allo sciopero generale di domani, proclamato da Usb, Unione sindacale di base, che ha raccolto "l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la Freedom Flotilla, la missione umanitaria che tenta di rompere l’assedio imposto da Israele al popolo palestinese". La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, compresa la sanità, e durerà l’intera giornata. Negli ospedali e nei presidi sanitari saranno comunque garantite le prestazioni d’urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa sul diritto di sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: grande - mobilitazione
"Grande mobilitazione lungo le strade della città per la libertà al dissenso"
Grande mobilitazione per salvare il canile di Busteggia
''Anche il Sannio sarà presente nella grande mobilitazione promossa per domani e dopodomani nelle piazza italiane dalla Lega e da Matteo Salvini per la pace fiscale e la pace in Ucraina. “A sinistra parlano di armi e tasse patrimoniali, noi chiediamo pace, se - facebook.com Vai su Facebook
La stampa francese si concentra sulla grande mobilitazione sindacale prevista per oggi, con quasi un milione di manifestanti attesi per le strade dell'esagono. Oltre alla cronaca, segnaliamo il commento di @LaCroix: "La grogne" (il malcontento) @ROBZIK - X Vai su X
La grande mobilitazione per Gaza. Anche gli studenti al corteo di Calenzano; Operai, studenti, precari. Proteste e cortei per Gaza; Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento.
La grande mobilitazione per Gaza. Anche gli studenti al corteo di Calenzano - Firenze si prepara allo sciopero generale di domani, proclamato da Usb, Unione sindacale di base, che ha raccolto "l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la ... Da msn.com
MOBILITAZIONE PER GAZA, IN CENTINAIA DAVANTI ALLA PREFETTURA - Nel video l’intervista a Daniele Dieci, Segretario Cgil Modena In centinaia hanno partecipato questo pomeriggio alla manifestazione davanti alla Prefettura di Modena, nell’ambito della giornata nazion ... Riporta tvqui.it