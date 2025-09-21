La grande mobilitazione per Gaza Anche gli studenti al corteo di Calenzano

FIRENZE Firenze si prepara allo sciopero generale di domani, proclamato da Usb, Unione sindacale di base, che ha raccolto "l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la Freedom Flotilla, la missione umanitaria che tenta di rompere l’assedio imposto da Israele al popolo palestinese". La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, compresa la sanità, e durerà l’intera giornata. Negli ospedali e nei presidi sanitari saranno comunque garantite le prestazioni d’urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa sul diritto di sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

