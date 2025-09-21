La Global Sumud Flotilla è partita dalla Sicilia e sta attraversando il Mediterraneo centrale

Metropolitanmagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più». Con queste parole, la portavoce Maria Elena Delia ha fatto sapere che, dopo una serie di ritardi, quarantadue barche della Global Sumud Flotilla sono salpate da Portopalo di Capo Passero, nella punta sudorientale della Sicilia. L’iniziativa indipendente è partita per portare aiuti e beni di prima necessità ai civili che ancora si trovano nella Striscia di Gaza, e la flotta sta ora navigando il Mediterraneo centrale. Nel frattempo, l’organizzazione genovese Music for Peace sta preparando -in accordo con la Flotilla- un corridoio umanitario via terra, per far arrivare a Gaza trecento tonnellate di cibo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la global sumud flotilla 232 partita dalla sicilia e sta attraversando il mediterraneo centrale

© Metropolitanmagazine.it - La Global Sumud Flotilla è partita dalla Sicilia e sta attraversando il Mediterraneo centrale

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto

Fame a Gaza, Global Sumud Flotilla salpa per la Striscia con aiuti umanitari; Salpata da Barcellona la «Global Sumud Flotilla», la più grande missione solidale della storia; Global Sumud Flotilla, a Siracusa il saluto alle imbarcazioni italiane.

global sumud flotilla 232La Global Sumud Flotilla sta attraversando il Mediterraneo centrale - Dopo due attacchi incendiari, ritardi e intoppi vari, venerdì decine di barche sono infine partite dalla Sicilia verso Gaza ... Lo riporta ilpost.it

Global Sumud Flotilla: la copertura umanitaria che parla il linguaggio di Hamas - L’uscita di Thunberg dalla direzione e l’espulsione della reporter italiana mostrano come, dietro l’immagine di coesione e determinazione, la Flotilla sia attraversata da fratture interne. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla 232