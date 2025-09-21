La Global Sumud Flotilla è partita dalla Sicilia e sta attraversando il Mediterraneo centrale

«Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più». Con queste parole, la portavoce Maria Elena Delia ha fatto sapere che, dopo una serie di ritardi, quarantadue barche della Global Sumud Flotilla sono salpate da Portopalo di Capo Passero, nella punta sudorientale della Sicilia. L’iniziativa indipendente è partita per portare aiuti e beni di prima necessità ai civili che ancora si trovano nella Striscia di Gaza, e la flotta sta ora navigando il Mediterraneo centrale. Nel frattempo, l’organizzazione genovese Music for Peace sta preparando -in accordo con la Flotilla- un corridoio umanitario via terra, per far arrivare a Gaza trecento tonnellate di cibo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Global Sumud Flotilla è partita dalla Sicilia e sta attraversando il Mediterraneo centrale

