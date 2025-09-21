La Giordania riapre parzialmente il valico di Allenby
Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: "Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988". Nuove proteste a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, oggi Starmer riconosce Stato Palestinese. Domani preti in piazza contro il genocidio, con l’appoggio dei vescovi; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Raid aereo sulla città: colpito edificio, almeno 4 palestinesi morti; Raid d'Israele a Gaza: dall’alba 31 morti. Mattarella: “Capodanno ebraico porti riflessione”.
Giordania riapre parzialmente il valico di Allenby con la Cisgiordania - Riaperto solo per i viaggiatori, il traffico merci resta sospeso dopo l'attacco che ha ucciso due soldati; Amman avvia indagini ... Scrive laregione.ch