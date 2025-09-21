La forza di una donna torna a puntate da un’ora | la scelta confermata dopo il 1 settembre

Dopo il 1 settembre 2025 la serie è tornata alla durata standard “da un’ora” nel daytime di Canale 5. Dal 22 settembre gli episodi feriali occupano la finestra 16:10–17:00 circa, con una durata netta attorno ai 42–45 minuti al netto dei break pubblicitari. L’obiettivo è stabilizzare il palinsesto, riducendo gli slittamenti e rendendo l’orario facile da memorizzare. Il formato a un’ora permette di distribuire meglio gli snodi narrativi senza compressioni e di allineare la serie al corridoio del pomeriggio: prima il blocco turco di inizio fascia, poi La forza di una donna alle 16:10, quindi l’informazione delle 17:00. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

