La forza di una donna | Ecco com' è oggi Doruk della Soap Turca FOTO

21 set 2025

Il piccolo Doruk de La forza di una donna è interpretato dall'attore Ali Semi Sefil, che oggi ha 13 anni. Ecco com'è diventato il dolce bambino che veste i panni del secondogenito di Bahar e Sarp!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

