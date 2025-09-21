La forza di una donna cambia orario dal 22 settembre | la nuova programmazione

Dal 22 settembre La forza di una donna si sposta alle 16:10 su Canale 5 dal lunedì al venerdì, con chiusura intorno alle 17:00 e passaggio a Dentro la notizia. La serie resta nel cuore del daytime pomeridiano per garantire maggiore continuità e ridurre gli slittamenti. Nel weekend è previsto il blocco del sabato tra 14:30 e 16:30, pensato come corridoio di recupero prima dei programmi di intrattenimento della seconda parte del pomeriggio. La domenica non è in programmazione, così da evitare sovrapposizioni con il prime time e mantenere un ritmo settimanale più regolare. Il nuovo assetto si inserisce nel flusso che parte dal primo pomeriggio e prosegue con le altre dizi del pomeriggio: La forza di una donna beneficia del traino e di uno slot più stabile, con una durata percepita più lineare e meno interruzioni critiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

