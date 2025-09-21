La forza di una donna cambia fascia dal 22 settembre | feriali alle 16 | 10 weekend alle 14 | 30
Dal 22 settembre 2025 La forza di una donna si sposta nel pomeriggio di Canale 5: dal lunedì al venerdì parte alle 16:10 con chiusura attorno alle 17:00. L’obiettivo è dare una collocazione stabile, riducendo gli slittamenti e rendendo l’orario facile da memorizzare. Nel weekend l’appuntamento è il sabato alle 14:30 con finestra fino alle 16:30; la domenica non è prevista in palinsesto. La settimana tipo diventa così più lineare e coerente, senza sovrapporsi ai picchi serali del prime time. La scelta rientra in una logica di palinsesto più pulita: meno cambi dell’ultima ora, puntate più “piene” e una progressione narrativa continua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
