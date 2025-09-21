La Fortitudo compie il sorpasso ma l' Assigeco trascinata da Pepper vince il match
Esordio di stagione negativo per la Fortitudo Agrigento. A raccogliere il primo successo in serie B Nazionale è l’Assigeco Piacenza. A farne le spese proprio Agrigento, formazione ruvida che nella seconda parte del primo tempo appare addirittura in controllo. Poi pian piano i padroni di casa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
La Fortitudo compie il sorpasso, ma l'Assigeco trascinata da Pepper vince il match.