La Floricoltura Villalta compie 70 anni

Pordenonetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Floricultura Villalta di Roraigrande celebra un traguardo eccezionale: settant'anni di attività, dal 1955 al 2025. Per onorare questo anniversario, l'Amministrazione comunale di Pordenone ha consegnato una targa di riconoscimento all'azienda, un gesto che sottolinea l'importanza di questa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

