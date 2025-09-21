La Fiorentina sprofonda tra i fischi | decide Addai al 90? vince il Como al Franchi

La Fiorentina non sa più vincere: seconda sconfitta di fila in casa, decide Addai Sprofonda la Viola in casa. Dopo la sconfitta contro il Napoli, perde al Franchi anche contro il Como. Partenza negativa per Stefano Pioli: una partita che lancia segnali piuttosto sconcertanti. Fiorentina-Como (ANSA) Calciomercato.it Apre subito il match Mandragora, che sfrutta la ribattuta del suo calcio piazzato al limite e indirizza il pallone nell’angolino. La Fiorentina non riesce a raddoppiare, il Como si sveglia solo nella seconda frazione. Al 65? arriva la rete di Kempf: il difensore pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

