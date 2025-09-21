La Fiorentina sprofonda tra i fischi | decide Addai al 90? vince il Como al Franchi
La Fiorentina non sa più vincere: seconda sconfitta di fila in casa, decide Addai Sprofonda la Viola in casa. Dopo la sconfitta contro il Napoli, perde al Franchi anche contro il Como. Partenza negativa per Stefano Pioli: una partita che lancia segnali piuttosto sconcertanti. Fiorentina-Como (ANSA) Calciomercato.it Apre subito il match Mandragora, che sfrutta la ribattuta del suo calcio piazzato al limite e indirizza il pallone nell’angolino. La Fiorentina non riesce a raddoppiare, il Como si sveglia solo nella seconda frazione. Al 65? arriva la rete di Kempf: il difensore pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - sprofonda
Il Napoli sembra di un’altra categoria (3-1). Fiorentina schiantata. Dagli anti-Lukaku sospiri d’amore per Hojlund Napoli rullo compressore: due gol in 14 minuti. Il terzo di Beukema. Nel finale il contentino di qualche azione per i viola. Ottimo esordio di Hojlund. - facebook.com Vai su Facebook
La #Fiorentina affonda per #Lindelöf: contatti continui per chiudere la trattativa. Ci sono anche proposte dalla @PremierLeague #Calciomercato - X Vai su X
La Fiorentina sprofonda tra i fischi: decide Addai al 90', vince il Como al Franchi.
Fiorentina, da lunedì si decide su Fortini. E se parte, assalto a titolo definitivo a Lamptey - Una volta in archivio la partita di domani contro il Cagliari (il fischio d'inizio è alle ore 18:30), la ... Secondo tuttomercatoweb.com
Montella: 'La Fiorentina non meritava fischi. Resto? Vedremo' - Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della sconfitta per 2- Da calciomercato.com