La Fiorentina di Pioli per anche col Como di Fabregas. 1-2 dopo essere andata in vantaggio a inizio partita con Mandragora. Dopodiché progressivamente la squadra ha perso il controllo del match ed è salito in cattedra il Como. Come al solito a dettare i ritmi è il gioiellino Nico Paz che prima ha servito l’assist (su corner) per l’1-1 di Kempf e poi ha lanciato Addai sulla destra, il ventenne olandese ha segnato un gol alla Di Canio. La squadra di Pioli ha confermato quel che si era visto contro il Napoli e cioè che è poca roba. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Fiorentina conferma di essere poca roba, perde anche col Como: Pioli rischia?